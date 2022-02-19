大陸發改委、財政部和人社部等14部門聯合印發「關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策」，公布對服務、餐飲等多項行業的紓困措施，包括提高免稅、鼓勵發行債券及加大信貸支持。

綜合陸媒報導，政策列出對服務、餐飲、零售、旅遊、公路水路鐵路運輸和民航等行業的措施。其中，服務業延續加值稅加計抵減政策，年內對生產、生活性服務業納稅人當期可抵扣進項稅額繼續分別按10％和15％加計抵減應納稅額。

此外，引導銀行實施2021年兩次降準釋放的人民幣（下同）2.2兆元資金，發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，優先支持小微企業和民企。

發改委另印發「促進工業經濟平穩增長的若干政策的通知」提出，階段性稅費緩繳政策，將2021年第四季實施的製造業中小微企業延緩繳納部分稅費政策，延續實施6個月，並繼續實施新能源汽車購置補貼、充電設施獎補、車船稅減免優惠政策。