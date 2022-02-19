美式賣場好市多販售不少大份量的商品，深受不少民眾喜愛，一名女網友分享，她趁著特價期間，買了一碗499元的花生豬腳麵線，並大讚這碗豬腳麵線份量真的很多，不過不少網友看到金額直搖頭，「說真的，這賣299元我都要考慮要不要買了」。

一名女網友昨（18日）在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》分享，之前很多人都在討論好市多的花生豬腳麵線，也讓她不禁好奇味道如何，但一碗599元的價錢讓她遲遲無法下手，如今好不容易等到特價，便順理成章的買回家享用。

從照片可見，這碗花生豬腳麵線非即時食品，而是需要經過烹調才可以享用的DIY料理包，其中除了花生、麵線和豬腳外，還附有清江菜和青蔥等配料。她透露，雖然價格偏高，但這一碗的份量真的很多，她和男友還要分3餐吃才能吃完，引起網友熱議。

不少網友質疑，一碗499元的豬腳麵線到底有什麼吸引力，「特價完還是很貴阿」、「即便有折扣，499元的豬腳麵線價格還是偏高」、「說真的，這賣299元我都要考慮要不要買了」、「太貴了，豬腳真的不是這個價格啊」、「我之前自己買材料回家做，花不到300元」。

不過也有人表示，「算省工的價格，不用處理豬皮、豬毛和花時間熬燉」、「這個份量我覺得這個價格是可以接受的，重點是平常我們自己不會處理這種東西來吃，所以還滿不錯的啦」、「我覺得很划算，這種豬腳麵線在外面都賣很貴，肉一點點一碗就要100多元」。