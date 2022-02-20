高雄鼓山區大公路19日晚間7時40分許1名騎士騎乘電動車誤闖輕軌軌道，與輕軌發生擦撞，該名騎士人車倒地後，竟立即起身騎乘電動車逃離現場，目前警方正在循線追尋電動車騎士，輕軌發生事故後，停駛18分鐘，於7時58分排除事故通車。

一名騎士騎乘電動車行經鼓山區大公路時，疑似誤闖輕軌軌道，與一輛北往南剛駛出文武聖殿的輕軌發生擦撞，所幸當時輕軌速度不快，並無造成重大死傷，但該名騎士發生事故後，竟立即起身騎乘電動車逃離現場，輕軌也因而停駛近20分鐘，目前警方正在追尋肇事騎士下落，以釐清事故發生原因。