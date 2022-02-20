全球工業儲存領導大廠宜鼎(5289)2月19日上午於宜蘭科學園區主持宜鼎研發製造中心二期開工動土典禮，現場嘉賓雲集，包含科技部新竹科學園區管理局胡世民副局長、宜蘭縣長林姿妙及宜蘭市長江聰淵等皆到場支持。宜鼎董事長簡川勝表示，宜鼎於2018年立足於宜蘭，並正式啟用研發製造中心一期，而隨著全球AIoT快速發展，智能物聯需求大增，提前加速產業布局，二期中心已經規劃5233坪建造規模，因此未來包含一期中心在內，將成為整體近萬坪的大型研發製造園區，同時也是宜鼎接軌國際研發的重要核心基地，以及宜蘭目前規模最大的智慧綠建築景觀廊帶。

回顧2021年，宜鼎在市場上表現不俗，在AIoT落地應用也紛紛開花結果，考量提前加速產業佈局，董事會日前決議於宜蘭科學園區持續擴增二期中心，並預計投入約5.8億元興建，期許未來落成後將提升產能，同時也持續培養在地研發資源，進一步為軟體、硬體、韌體全面整合帶來更大能量，以及未來三到五年的營運發展作好準備。

宜鼎研發製造中心二期開工動土典禮於19日上午十時正式舉行，整體工程預計將於2023年第四季完工，將帶動集團整體產能及研發量能。而宜鼎近幾年除了積極佈建產能外，在全球各地也持續拓展營運據點，並不斷擴大整合集團資源，因此新建築外觀在設計上以公司名稱中的「鼎」為設計理念，融合了積極整合、體現極致服務價值，並順勢承接全球AIoT落地需求的意涵，同時展現出宜蘭當地人文特色，未來將成為宜蘭科學園區內另一座美麗的景觀綠建築。

針對未來智慧物聯全球局勢，宜鼎表示，2021在全球已累積上千項AIoT智能專案，並在全球各地投入智慧落地應用；而展望2022年，仍有諸多概念應用、技術發展受到各界關注，其中，元宇宙的議題更成為近來最熱門的話題。元宇宙除了需要大量運算之外，儲存、機器學習等技術也是其發展必要條件，因此未來也將成為宜鼎能夠發揮極大效益的領域。此外，因應5G發展的全球網通和伺服器市場，以及全球智慧基礎建設商機，都是集團今年發展重心，而宜鼎也將以高度整合的Edge AI生態系為目標，持續推動全球AIoT落地。