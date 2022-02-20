作曲家許博允60周年樂展，琵琶演奏家黃立騰將演奏《琵琶隨筆》。（郭吉銓攝）

作曲家許博允將舉辦創作60周年樂展，經典作《琵琶隨筆》將重現，文化學者林谷芳表示，這是一首近代最為傑出的琵琶曲，「我自己也學琵琶，這麼多年來，新創琵琶曲有不少，嘗試更多技法和音樂挑戰的也有很多，但在現代與自然這麼融合的，也只有這麼一首。」

林谷芳表示，他以三個向度看待許博允的創作內容，「他是六、七零年代的代表，那是一個充滿希望、充滿光明的時代，有一種開闊的豁達，台灣許多文化成果都在那時候奠基，在八零、九零年代開花結果。」

此外，林谷芳認為許博允也代表了一種浪漫，「他的那種浪漫是無可救藥的浪漫，有時候會被綁死，當他有了一個想法時，會拿起電話講不停，還無法讓人插話，他不只是講，而且還會去做。」林谷芳表示，許博允的家庭背景條件很好，「他其實可以不用做這些事，但他還是一頭栽進去，而且把精力都放在挑戰上面。」

林谷芳表示，第三個向度看許博允，就是《琵琶隨筆》，他表示因為琵琶名家王正平的緣故，有了許多現代琵琶曲，「而在這麼多作品裡，近乎渾然天成的就是這首《琵琶隨筆》，在我個人主觀的認定裡，後來還沒有琵琶曲超過這首，有對音樂更挑戰的，更開發不同技法的，但在現代和自然之間融合得這麼好的，只有這首。」

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，許博允的創作對打擊樂也很有貢獻，「許先生很年輕的時候，我還很小，他對藝術創作的熱情從來沒變過，實在很佩服。」

這次朱團也將演出許博允的作品《境》和《點線面體》，「《境》的音色變化很大，用敲、打、觸、摸、推、搖，還有人聲，包含各種演奏方法，在這個過程中，也找到很多不同的音量、音質、音頻、音色。《點線面體》編制龐大，是一首視覺的作品，從打擊樂器的點、弦樂的線、二者加起來成為面，整體發揮的過程非常特別。」

許博允的妻子樊曼儂表示，有人問她為什麼會和許博允在一起，她表示：「我們是同路人，在音樂上的相識、相知很早就開始。」樊曼儂表示，她十分敬佩這位老伴，「他是作曲家當中的特殊案例，潛藏在心中的內心世界，時時探望天地。」演出將於3月3日、4日在台北國家音樂廳，3月10日在高雄衛武營國家音樂廳，4月19日在台中國家歌劇院大劇院登場。