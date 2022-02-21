藝術家陳偉毅以繪畫的方式結合漆藝工藝，以香蕉葉、花卉為主題，每幅作品宛如照片般真實。（馮惠宜攝）

藝術家彭雅玲及陳偉毅夫妻即日起至3月21日在中友時尚藝廊展出39件漆藝創作，其中有多件作品更紀錄了陳偉毅與蔣勳等大師情感的流動，尤其陳偉毅以繪畫的方式結合漆藝工藝，而彭雅玲則結合傳統漆藝點綴現代施華洛世奇水晶等媒材，帶給民眾不同於以往民眾對於「漆器」的印象。

中友時尚藝廊本檔舉辦「情深似漆-陳偉毅×彭雅玲 漆藝雙人展」，藝術家彭雅玲及陳偉毅夫妻是「咸豐草漆藝工坊」的創辦人，其中陳偉毅以繪畫的方式結合漆藝工藝，以香蕉葉、花卉為主題，每幅作品宛如照片般真實，不論是光影、線條、花朵的紋理，栩栩如生呈現在觀者面前。

而彭雅玲以傳統漆器工藝為主要創作題材，作品風格結合傳統漆藝點綴現代施華洛世奇水晶等媒材，加以相思葉拓印，呈現出優雅高貴的漆器作品。

陳偉毅從小生活在集集，在展出作品中可以看到大量集集當地盛產的香蕉葉作品，陳偉毅在導覽時提到：「蔣勳老師看到這個系列作品時一直反覆觀看，然後跟我說：這些漆畫越看越像在『看電視』！我說：是啊！而且是看4K電視」。

另，每一幅花卉系列作品都帶有陳偉毅創作時的小故事，其中唯一一幅木棉花是林懷民老師親自撿拾木棉花贈與陳偉毅，於是他便將木棉盛開的姿態畫下。

為了推廣漆器工藝，本次展覽特別邀請陳偉毅開課指導，於3月4日、3月6日開闢兩場「描彩專屬自己的珠寶漆盒」，將由陳偉毅帶領一筆一畫雕琢；此外，彭雅玲特別捐贈一只價值新台幣12800元整的「相若」漆盒提供公益義賣，所得將全數捐贈給「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」。

時尚藝廊策展人-中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「越在地區、越國際」此次展出的兩位藝術家專攻「漆」材料創作本身就很東方，不論是漆畫、漆盒。且兩位從生活自然取材創作，作品有很高的辨識度，更是收藏家喜歡的類型。