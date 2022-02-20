NVIDIA概念股麗臺(2465)元月營收7.07億元，年增18%，創歷年同期次高，月營收連19個月年增正成長。該公司去年前3季稅後盈餘為3.55億元，EPS為6.63元，公司連四個季度ROE在10%以上。技術面周K連2紅，股價突破周線和月線，唯需留意季線反壓待量突破。

麗臺為NVIDIA Omniverse Enterprise平台之亞太區代理商。創作者、設計師、與工程師等，可以在Omniverse的平台上整合使用者與頂尖產業3D設計工具。因為更新、迭代和變更都不需準備資料，可以立即反應，簡化工作流程。

麗臺同時也是NVIDIA授權之深度學習機構(DLI)，由獲得NVIDIA DLI講師資格的麗臺講師授課。於中國與台灣完成近500場學校培訓與企業培訓，橫跨學校、金融、IT、醫療及汽車製造等多領域。

麗臺大數據解決方案服務教育、醫療、公家、金融、及私人企業等，透過大數據平台，將資料庫中的大量數據轉化成有利資訊，發揮數據優勢。協助建構資料匯集、建模清洗、資料儲存、資料採擷、數據分析、決策模型、智能圖像化平台，協助使用者高效管理、精準聚焦發展策略，創造價值。

在車用電子方面，NVIDIA DRIVE嵌入式超級運算平台能夠處理攝影機、雷達和光達感測器傳來的資料，藉此感知周遭環境、在地圖上定位車輛位置，以及規劃和執行可安全行駛的道路。