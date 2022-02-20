台南市一家KTV郭姓員工，徹夜工作到20日清晨7時，下班駕車返家，行經中西區永福路與南寧街口，竟失控撞上路口交通號誌燈桿，車頭嚴重凹陷，號誌燈罩掉落，燈組半懸空中搖搖欲墜，怵目驚心，警請交通單位修復求償，郭男手腳挫傷，酒測值零，被送往醫院救治。

36歲郭男是KTV夜班員工，20日凌晨徹夜上班到清晨，直到上午7時許才下班，他開車要返回住處，逢冷氣團過境天氣濕冷，令他昏昏欲睡，半途精神不濟，汽車撞上交通號誌燈桿，不僅撞落號誌燈罩，連號誌燈也懸在半空搖搖欲墜，郭男座車頭嚴重凹陷，他也因受撞擊手腳挫傷，被送往醫院救治無大礙。

警方請來拖車將受損車輛拖走，並通知交通單位到場修復號誌燈，排除現場障礙。警員實施酒測，郭男未酒駕，這起自撞車禍意外全因熬夜上班精神不濟引起。

警方表示，疲勞駕車意外車禍案件數不亞於酒駕，對於交通號誌公共設施損失，已報請市府修理並估價，未來將對郭男求償。