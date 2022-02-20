入冬首波寒流來襲，各地溼冷，肩負台南重要水資源調度的曾文水庫，20日迎來今年首場較為明顯的降雨，根據南區水資源局觀測資料，今天截至下午6點，曾文水庫集水區累積降雨為38.3毫米，創今年單日最高降雨量，本波降雨預估可達150萬立方公尺以上入流量。

南水局指出，截至下午3點，曾文水庫本日累積雨量35.5亳米、蓄水量2.51億噸，連同烏山頭水庫合計蓄水量3.12億噸左右；相較近5年同期平均為2.44億立方公尺，增加6805萬立方公尺，依據目前蓄水量綜合評估，台南地區6月底前供水無虞。

現正值一期作插秧階段，曾文水庫攸關嘉南地區農業灌溉，南水局副局長王瑋表示，嘉南地區一期稻作計畫灌溉用水量2.3億立方公尺，春季雜作計畫量約0.7億立方公尺，合計計畫量3億立方公尺，不過南水局會持續與嘉南管理處，以總量2.6億立方公尺管控。

另目前配合灌區現地降雨，一期稻作已提前間斷，已供灌的春季雜作也提前結束供灌，之後幾天會視天氣狀況恢復供灌。