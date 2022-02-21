國民黨主席朱立倫近來因「中央選舉提名委員會」名單一事，遭孫文學校總校長張亞中等黨內同志批評，新北市長侯友宜今被問到此事時表示，每一個人也許有不一樣聲音，但要尊重，之後同心齊力好好為國家人民做事。

國民黨日前公布「中央選舉提名委員會」8人名單，不過上頭的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、嘉義市市長黃敏惠都以有「球員兼裁判」之嫌婉拒。