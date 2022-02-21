朱立倫遭黨內人士批評 侯友宜：同心齊力為國家做事 11:102022/02/21 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫遭黨內人士批評 侯友宜：同心齊力為國家做事。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席朱立倫近來因「中央選舉提名委員會」名單一事，遭孫文學校總校長張亞中等黨內同志批評，新北市長侯友宜今被問到此事時表示，每一個人也許有不一樣聲音，但要尊重，之後同心齊力好好為國家人民做事。 國民黨日前公布「中央選舉提名委員會」8人名單，不過上頭的新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、嘉義市市長黃敏惠都以有「球員兼裁判」之嫌婉拒。 朱立倫公布提名小組名單 藍營人士看出2特點 侯友宜、盧秀燕婉拒加入中央選舉提名委員會 國民黨：尊重 #中央選舉 #提名 #委員會 #新北市長 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前新北市副發言人蔡畹鎣宣布參選 強調自己不是「侯衛兵」 12:272022/02/19 政治 馬英九稱朱立倫應再和侯、盧溝通 侯友宜回應了 11:452022/02/19 政治 品觀點｜地方選舉靠人不靠黨 侯盧與朱切割 15:522022/02/18 政治 提名委員遭婉拒 朱立倫挨批犯低級錯誤 04:102022/02/19 政治要聞 時論廣場》朱立倫的選戰很特別（桂宏誠） 20:152022/02/17 時論廣場 黃珊珊喊話 要做自己的主人 04:102022/02/20 政治要聞 不只侯友宜 盧秀燕也婉謝當國民黨提名委員：不宜球員兼裁判 11:522022/02/17 政治 朱立倫的選戰很特別 04:102022/02/18 時論廣場 曝年底可能參選嘉義市長 黃敏惠婉拒當國民黨提名委員 18:562022/02/17 政治 三大咖公開拒當提名委員 媒體人轟「悲劇」：朱立倫領導統御死當 07:472022/02/18 政治 侯家軍參與地方活動 侯友宜：願奉獻值得鼓勵 04:102022/02/19 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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