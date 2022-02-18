國民黨地方諸侯又跟黨中央切割，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都以「不能球員兼裁判」的名義，拒絕出任國民黨的中央選舉提名委員。時事評論員鈕則勳建議，國民黨主席朱立倫乾脆宣布參選台南市長，藉此展現自己的企圖心，並提振國民黨士氣。

四大公投前，侯盧兩人都以「行政中立」的理由拒絕支持國民黨中央的公投訴求，加上中二補選再敗，不但重創國民黨士氣，同時也削弱朱立倫的個人威望，使得國民黨的地方選情不再樂觀。

侯盧兩人連續與黨中央切割，文化大學廣告系主任鈕則勳分析，地方選舉首先是看侯選人形象和政績，政黨的影響力其次，在朱立倫未釋出善意（宣布連任縣市不另提名）前，地方首長不願配合朱立倫，也在情理中。

文化大學廣告系主任鈕則勳(取自臉書)

還有，侯盧兩人拒絕出任提名委員，也是預先控管損害，鈕則勳指出，如果年底選舉選不好，作為提名委員的地方首長也要負連帶責任；另外，被朱立倫委以規畫選戰的立委傅崐萁有爭議性，選戰開打後，民進黨必然會攻擊傅過去所涉及的弊案，如果出任提名委員，侯盧也會受到牽連。

雖然，國民黨重量級地方首長陸續與黨中中央切割，但鈕則勳認為，對於國民黨選情的衝擊不大，這還是因為地方選舉為單一選區，候選人的個人因素勝過一切，政黨影響有限，就像2018年的地方選舉，當時的黨中央作為有限，主要還是靠著韓國瑜旋風，國民黨才大勝。

如果國民黨中央要展現勝選的魄力，鈕則勳認為，朱立倫必須要亮出幾張漂亮的選選牌（策略），首先就是他本人宣布參選藍營最艱困的台南市長，雖然很難當選，但可以向全黨展現自己的企圖心，為2024總統大選鋪路，而且主帥遠征更可以大大提升國民黨士氣。

朱立倫可以打的第二張牌，鈕則勳認為，就是安排羅智強參選桃園市長，藉由他敢衝、點子多的特性，與內定參選台北市長的蔣萬安互補，並刺激侯友宜一起造勢，形成「北北桃聯動」。

為何需要羅智強來補蔣萬安的不足，鈕則勳指出，雖然在民調中，蔣萬安暫時領先陳時中、黃珊珊，但基礎很薄弱；特別是蔣萬安講話總是四平八穩，例如批評民進黨時只說「違反民主精神」等不痛不癢的話，根本無法吸引到選民，特別是藍營的傳統選民；別忘了，陳時中有中央的行政資源，黃珊珊有台北市的行政資源，在黃珊珊全力搶攻下，蔣的票很可能被吸走，最終敗給陳時中。

未來事件交易所副總編輯謝國安則認為，侯盧兩人拒絕出任國民黨提名委員顯示，朱立倫的溝通有問題；朱可能先跟兩人說了，但未獲首肯就直接宣布，或者只是書面邀請，再或者根本沒說，這三種「溝通」方式都不應該發生。

謝國安建議，朱立倫應該宣布「連任縣市首長，黨中央將不另外提名」，藉此堵住所謂「球員不能兼裁判」的嘴。