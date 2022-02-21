儘管景氣波動仍有不確定因素，但在矽含量看增，異質整合需求向上，本土投顧法人預估2022年台灣封測廠市場規模年增1成。雖然消費性需求下滑，不過網通、電源管理IC供需仍吃緊，特別是商用相關領域，因此打線、覆晶封裝仍維持一定的稼動率。在5G、Wi-Fi 6/6E等無線技術升級，以及追求高性能、低功耗AP，OLED DDIC等晶片升級，設計更加複雜，測試時間加長，封裝難度增加，皆有助封測產業獲利。汽車電子化和電動車應用也帶動半導體晶片需求，後段封測台灣廠商也積極擴展車用比重，在更多電動車競爭者和晶片用量增加下，2022年車用晶片封測業績將會往上。

法人總結，在封測產業在半導體設計、製造、封測產業鏈中，為相對波動度較低的產業，所以本益比在半導體族群相對偏低，不過每年現金殖利率高，在獲利穩定成長下，都能順利填息。在升息的情況下，封測股殖利率高、具成長性的價值型投資標的，投資進可攻退可守。

周一雖受到大盤持續冷風吹拂，超豐(2441)、矽格(6257)、台星科(3265)、福懋科(8131)、耕興(6146)、南茂(8150)、精測(6510)、穎崴(6515)、日月光投控(3711)等股價逆勢突圍上漲。

日月光投控認為封測產能和供應吃緊將持續到2023年以後。HPC、汽車、5G、IoT增長和不斷擴大的矽含量導致強勁的終端需求和樂觀的長期前景。日月光和客戶長期服務協定有望持續到2023年，因此公司2021年開始建設智慧工廠、建築和基礎設施投資，支援客戶的長期需求。儘管日月光EMS進入淡季影響，不過部份訂單遞延，加上封測事業產能利用率維持高檔，今年首季有望將優於往年季節性衰退幅度，本土投顧法人給予買進評等、目標價132.5元。

超豐現有設備產能稼動率維持在95%~96%、接近滿載，現有產能滿載且需求遠大於供給，業績正面看待。預計2022年將因電動車之普及帶動大幅成長。5G相關新產品逐步導入量產，預期2022年將帶來另一波成長。本土投顧法人給予買進評等、目標價86元。

力成(6239)今年4月在西安和Micron(美光)合作的合約將到期，雙方還在研議中。公司預計至2023年對公司整體營收獲利影響有限。力成期望邏輯佔公司全年營收比重30~35%，成為全方位服務封測領導集團。邏輯需求持續強勁，記憶體需求穩定。車用相關也是另一個成長動能。本土投顧法人給予買進評等、目標價122元。

矽格及投資公司布建之測試產品線包括手機、電源管理、車用晶片、網通、記憶體、物聯網、遊戲機晶片等稼動率均維持一定熱度。矽格2022年營運成長的產品線，包括5G手機、網通WIFI6/6E、車電、第三代半導體GaN、HPC等。本土投顧法人給予買進評等、目標價74元。

同欣電(6271)車用需求依然強勁，醫療應用持續成長，第三類半導體市場具潛力，投顧法人維持買進建議，目標價350元。