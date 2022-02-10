封測龍頭日月光投控(3711)周四舉行線上法說會，發布去年財報以及今年展望。去年第四季處分大陸廠，本業、業外齊佳，助力上季、去年全年獲利同締造新紀錄。

日月光去年第四季處分大陸廠區予智路資本，交易金額14.6億美元(約新台幣404億元)，認列處分淨利約6.3億美元(約新台幣174.3億元)，挹注每股純益3.45元，相關獲利在去年第4季認列。本業方面，受惠打線封裝價揚、產能稼動率滿載，單季、年度獲利續改寫歷史新高，去年獲利強增1.32倍，EPS也倍增近1.5元。

法人預估首季狀況，由於工作天數減少和系統單封裝(SiP：System in a Package)季節性因素，今年第一季ATM業務將季減4%，而ATM首季毛利率應略高於2021年第二季，2022年ATM毛利率和營業利潤率應超過2014年設定的歷史峰值(27.0%、16.6%)。與2021年相比，合併營業利潤率將進一步提高；EMS方面，首季的業務水平應與2021年全年的季度平均水平相近，EMS首季營業利潤率應接近2021年第二和第三季度營業利潤率的平均值。法人認為，首季仍可望淡季不淡，推估日月光投控第一季集團合併營收較去年第四季減少14～16%，但會比去年同期成長超過20%，有望引領公司全年營收、本業獲利續寫新高度。