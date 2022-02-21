經濟部技術處於工具機展「TIMTOS x TMTS 2022」經濟部智慧工具機產業主題館中，整合工研院、精密機械發展中心、金屬中心等法人單位，共同展示國產化五軸控制器、感測器、智慧機械雲等28項技術，展現臺灣高階工具機自主技術以及智慧製造數位轉型之研發成果。這些技術已技轉超過30家國內工具機廠商，創造超過50億元的產業效益，成為國內工具機產業發展的最佳推力，協助廠商厚實競爭力，搶攻國際市場，鞏固臺灣身為亞洲高階製造中心的地位。

經濟部技術處處長邱求慧表示，工具機領域的控制器就像工具機的大腦，然臺灣高階工具機控制器長期高度仰賴德國和日本等國家進口、自主能力仍偏低，為突破此一現況，經濟部技術處運用科技專案支持工研院開發出國產高階控制器，目前已有超過30家國內工具機廠商導入，逾500台完成終端加工驗證，應用範圍可從百萬元等級的二軸車床及三軸銑床到千萬元等級的大型五軸同動及多軸車銑複合加工機等高階機型，並促成國內３家控制器廠商年產量高達8～10萬套，產值超過50億元。

一台高智慧化的工具機，除了需要身為大腦的控制器外，更需要高精度的工業級感測器掌握工具機加工狀態，才能夠做更精準的資料收集。由於國內工業感測器國際進口的比例達90%，為解決國內工業感測器之需求，經濟部自110年起透過科專計畫由工研院微系統中心進行力、振動、視覺等關鍵感測器技術開發，補強國內技術的缺口。目前研發出的高解析度力感測器，可即時判斷機台異常與刀具磨耗等情況，相較於國際產品具備尺寸小、剛性高，售價約為國際產品價格一半等優勢，且已經有超過10家工具機廠商將國產感測器導入應用於高階工具機以及關鍵零組件等設備，年產量超過百台，產值超過20億元。