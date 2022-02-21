紐西蘭反對強制接種COVID-19疫苗的抗議潮未歇，總理阿爾登今天表示，待3月中、下旬可能Omicron變異株疫情高峰過後，將解除疫苗強制令和社交距離措施。

路透社報導，反對強制接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的紐西蘭示威民眾在國會外再度與警方爆發衝突。今天有8名民眾因脫序、阻礙行為被捕，當中有人向警察丟擲人類排泄物。

受到加拿大卡車司機示威活動啟發，紐西蘭數以千計抗議人士兩週來在首都威靈頓國會附近示威，以汽車、卡車和摩托車阻擋街道，持續施壓政府取消疫苗強制令。

紐西蘭民眾示威活動一開始是反對疫苗強制令，但後來抗爭範圍擴大為反對阿爾登（Jacinda Ardern）政府措施。

阿爾登拒絕訂下解封的明確日期，但她表示，在Omicron變異株疫情達到高峰後，政府將會縮減疫苗強制令範圍，而預料3月中、下旬將達高峰期。

阿爾登在記者會上說：「我們都希望回到原本的生活，而我們將會如願，我預期會比大家所想的還要快。」（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110221