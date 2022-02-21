小豬於台灣時間21日下午在舊金山商演。（天地合娛樂提供）

羅志祥（小豬）日前飛抵美國舊金山準備商演，台北時間21日下午演出結束，小豬發文開心表示「唱完 收工」。他這次從台灣率6名舞者同行前往美國，同場台灣藝人還有謝金燕，小豬演出尾聲還跟謝金燕很有默契地合唱了一小段〈姐姐〉，現場氣氛超嗨，且每位觀眾也都遵守防疫規範全程配戴口罩，小豬透過經紀人小霜表示：「真的很興奮，也看到了很多粉絲從不同地方來到了這裡，希望疫情能快快結束，未來可以再飛更多不同地方跟粉絲見面。」

羅志祥2022回歸演藝圈氣勢十足，首先在花蓮跨年夜正式復出，年初站上台北小巨蛋開唱，接著虎年一開春就推出全新創作單曲〈修羅〉，唱出他過去1年多來遭逢事業與人生低潮的心情體悟，獅子座的他在工作上凡事衝勁十足，希望這次發全新單曲是一個好的開始，小豬表示：「2022最開心莫過於第一砲在花蓮跨年表演的第1天，是個美好的開始！」經過沉澱和深刻的反省，現在的他珍惜每一次表演機會。

小豬此次飛往美國工作，上機前開心又很興奮，考量疫情尚未趨緩，羅媽此行沒有陪同兒子前往，也因此很擔心小豬出國狀況，為了讓媽媽放心，小豬和團隊嚴謹地將全套的防護備齊後才出發，小豬今演出結束後，預計在美短暫停留幾天後返台進行隔離。