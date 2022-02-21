基隆市政府月初宣布打通八堵橋至汐止舊五堵隧道口段，民眾可騎自行車，沿基隆河畔一路至淡水老街或新店碧潭。第二階段從過港路至暖江橋興隆街右岸步道串連工程也將動工，預計10月間完成，屆時即可串接瑞芳。

基隆河岸自行車串連計畫，歷經無數次開會、協商、溝通，最終獲中央認同，行政院長蘇貞昌去年2月親自到現場踏勘，拍板同意透過跨域合作，由經濟部、內政部、交通部共同推動，目前第一階段串連作業完工，順利在1年內打通基隆至新北。

工務處表示，基隆河流經基隆市約12公里，第一階段已打通舊五堵隧道口到八堵橋，全長約10公里，沿線幾處斷點已在日前貫通，過去自行車只能騎到新北基隆交界，現在可再往前推進到八堵橋。

至於八堵往東至瑞芳段，工務處指出，將進行第二階段「基隆河過港路至暖江橋興隆街右岸步道串連工程」，全段約1.9公里，工程經費約8500萬元，預計10月底前完成。除提升整體水岸休憩品質，在工程面考量河防安全、設計面著重於高舒適性休憩空間，將藉由路線調整、設施改良等方式，改善步行與自行車騎乘感受。

工務處說，過港路至暖江橋興隆街右岸河段目前擁有不少社區，民眾生活圈與基隆河僅咫尺之間，完工後，水岸休閒動線將完整串連，市民可以騎乘自行車從瑞芳、暖暖、七堵、汐止一路悠遊整個北北基大生活圈

工務處也特別提醒，為迎接更好的水岸通行環境，施工期間將封閉部分車道，若造成不便請市民包涵。另民眾行經該路段時注意相關提醒標誌，並遵循現場交通管制，務必降低速度提早改道。