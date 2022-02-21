苗栗家扶中心將義賣所得全數捐出。（苗栗家扶中心提供／李京昇苗栗傳真）

家扶基金會調查2021年弱勢家庭狀況，有將近6成家庭沒辦法維持基本開銷。苗栗、南投家扶中心共同製作手工愛心餅乾，19日同時在苗栗市、苑裡鎮舉行義賣活動，20日將義賣所得6萬多元全數捐出，幫助弱勢兒少安心上學。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，去年到現在一直飽受疫情影響，家扶基金會調查發現，很多弱勢家庭生活更加困苦，有60.4％家庭無法維持基本生活開銷、有53％無法支付孩子的學費、托育或課後照顧費用。

她說，中心目前扶助家庭共922戶、1689名弱勢兒少，因為疫情影響使得生活更加不易，因此中心特別讓家扶中心的孩子一起做公益，將民眾或企業愛心捐贈的生活用品、文具，以及中心孩子製作的手工餅乾義賣。

苗栗市、苑裡鎮的義賣活動分別賺取1萬7千多元、3萬1千多元，加上零錢箱捐款共有6多萬元，這些義賣所得全數捐出，幫助弱勢孩子就學，也讓家扶中心孩子，為社會盡一份心力。