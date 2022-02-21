韓國的大韓體育會會長李起興在2022北京冬奧會主媒體中心出席記者會時表示，韓方決定不就韓國短道速滑運動員判罰一事向國際體育仲裁法庭（CAS）提出訴訟。

據《韓聯社》報導，李起興表示，不僅是韓國，其他國家也對本屆賽事的裁判問題提出了異議。基於這些努力，類似情況在賽事後半程出現好轉，主裁判也從英籍換成了匈牙利籍，國際滑冰聯盟方面表現出了改善的意志。

李起興說，韓國國內即將舉辦國際賽事，所以體育會從實際利益出發做出了上述決定。由於韓國選手是在半決賽而非決賽中被判罰，即使贏得訴訟也不會有實際利益。

他表示，我們已就該問題充分發聲並取得了一定的成效，在與選手團和律師商議後最終決定不就此事提起訴訟。

據了解，北京冬奧會2月7日進行的2022年短道速滑男子1000米半決賽上，韓國選手黃大憲和李俊瑞被判犯規，分別被取消了小組第1名和第2名的成績。而該項目冠亞軍最終由中國選手獲得，在韓國國內引發熱議，質疑裁判作出不公判罰並憤怒地攻擊中國及北京冬奧會。

對此，中國駐韓國大使館發言人9日闡明立場稱，媒體質疑北京冬奧會短道速滑比賽存在「不公正判罰」，這本是技術性問題，應由專業權威機構予以評判，但一些韓國媒體和政客將矛頭指向中國政府和整個北京冬奧會，甚至煽動反華情緒，毒化了兩國國民間的感情，引起中國網民的反擊。我們對此不得不表示嚴重關切，闡明嚴正立場。

韓國外交部也對中國駐韓大使館的聲明做出反擊稱，「外國使領館在對當地媒體報導和政客言論公開表態時，應尊重駐在國國情和國民情緒，慎重行事。」韓國外交部還說，將基於上述立場與有關方進行必要的溝通。

韓國總統文在寅在接受國際媒體聯合採訪時鄭重表示，韓中需要深化經貿合作並努力使兩國國民從中獲益，尤其需要增進年輕一代的彼此理解。