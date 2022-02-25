一名旅烏台人今早七點睡來，看到手機裡面密密麻麻的關心訊息，本以為是台灣親友太焦慮，但隨即他就聽到外面響起空襲警報，他趕緊收拾好家當就匆匆跑到外面去，結果根本沒人去防空洞，大家都急著領錢屯糧，甚至還有許多人想開車逃難，不過，逃跑不一定能順利抵達邊境，但待在家也不能保證不受戰火波及，到了現在這樣，每個決定與行動都像是一個賭注。

一名網友今晨在PTT上發文表示，早上七點收到一排來自台灣親友的訊息，本來以為是親友太恐慌，想睡個回籠覺再出門工作，沒想到同在烏克蘭首都基輔的朋友也打電話來說「俄羅斯和烏克蘭開戰了！」當時他還很冷靜，結果在床上就聽到外面響起空襲警報的聲音。

該網友指出，他立刻跳起來去陽台看，但因為他住在19樓，所以也看不出個所以然，但空襲警報響了是什麼意思？先前看基輔政府公布過的緊急防空洞，離他最近的就在大樓下方的地下停車場，但現在他應該要去嗎？

該網友透露，當下也沒辦法多想，便趕快將重要的證件通通收好，帶了一些盥洗衣物與食物，就匆匆地出門了。走到住家外面才發現，根本沒有人在躲，不時有人拖著行李箱匆匆經過，每個提款機前面都大排長龍，超市則像是跨年一樣擠滿人，而往城外方向的道路都已經開始塞車，而這一切都發生在今天早上。

該網友也說，戰爭突然爆發，有可能居住在遠方的親戚家已被攻擊，第一時間的資訊都很混亂，甚至可能有很多假消息，亦或者是讓人難以相信的事實，而你只有兩個選擇「待在家」或者「逃跑出去」。

該網友表示，待在家裡面有水電和網路，但看到別的城市有民宅遭受波及，甚至有人被炸死，讓不少人開始恐慌；但如果想要逃跑，路上也已經開始塞車，24小時內不一定可以到達邊境，萬一到時候道路封閉，被卡在原野上，不但可能面臨飲食危機，也可能會遇到軍隊。「到了這個程度，你的每個決定、每個行動都像是一個賭注」。