烏俄衝突爆發，一名網友好奇「為何這次會引起全球關注？」，明明中東也常發生戰爭，但國際關注度都不如這次。對此，網友點出2關鍵，首先是武器不同，俄羅斯有核武且是大國，如果發展成戰爭恐成世界大戰序幕；再者，是因為俄羅斯與北約組織的衝突，絕對是近代歐美的夢魘，本以為普丁會看國際面子，結果人家根本沒在理。

一名網友昨在PTT上發文詢問，明明中東地區天天都在開火，一年365天大概有300天都可以看到子彈亂飛，但國際上的關注程度卻遠不及這次的烏俄戰爭，為什麼全世界都這麼關注烏克蘭與俄羅斯開打呢？

貼文引起網友討論，不少人認為最重要的原因是「本以為普丁會看國際面子，殊不知人家根本沒在理」，「俄羅斯動手是大事」、「當牽涉到大國發展戰爭可能都是世界大戰的序幕」、「大家都以為普丁得看國際面子，殊不知人家超硬」、「俄跟北約正面衝突是近代歐美最大夢靨」、「俄羅斯大國，跟美國可以讓全球消失」。

另也有網友指出，武器等級不同也是原因，相較於擁有核武的俄羅斯來說，中東那些充其量算是小打小鬧而已。「中東國又沒核彈，俄國有核彈」、「中東那種就恐怖份子規模而已啊」、「中東只算小打小鬧」、「小打小鬧怎麼跟核武國家比」。