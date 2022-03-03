俄烏戰火持續延燒，國際社會加強對俄羅斯經濟制裁，為全球金融市場前景增添不確定性。但有「華爾街狼王」之稱的著名投資巨擘伊坎（Carl Icahn）卻警告，當前金融市場最頭痛的並非俄烏衝突，而是持續已久的通貨膨脹。

市場內幕報導，俄羅斯大軍入侵烏克蘭衝擊全球股市動盪，市場情緒圍繞俄烏緊張局勢，許多分析評估歐美未來可能加碼更嚴厲的制裁，以及戰事對經濟所帶來的變化，不過伊坎認為，「市場對俄烏衝突反應過度，我不認為這是我們的問題，因為我們真正面臨的更加嚴重，也就是通貨膨脹」。

「這是我們必須要處理的頭等大事」伊坎表示，他在70年代經歷過，要把「精靈」放回瓶子中十分不容易，「無法告訴你什麼時候會發生，但最後它將對我們造成麻煩」。

市場一些分析師評估，俄烏衝突是否會打亂聯準會升息、縮減購債等時程，以及西方各國切斷俄羅斯與全球金融系統間的聯繫，可能讓該國石油出口商無法獲取資金，導致能源價格上升。

不過伊坎暗示，西方制裁俄羅斯帶來的影響並不會摧毀市場，反而通膨才會。伊坎指出，「就宏觀角度而言，若以前經歷過這種情況，就會意識到我們有點處在懸崖邊緣，不確定何時會發生，可能三年，或是五年」。

伊坎補充，他不想成為市場上危言聳聽的人，因為沒有人能夠精準預測，但目前環境確實正往這種情況發展，「俄烏是催化劑，但我認為應該能夠度過難關」。