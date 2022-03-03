歐美各國對俄羅斯施以經濟制裁，盧布暴跌3成至歷史低點，俄股上周開盤時一度腰斬5成。即使如此，許多台灣人仍看好俄股未來會反彈，數據顯示，2月投信基金對俄羅斯曝險達268億，比1月還多70億，台人不但沒逃命，反而亂世加碼、逢低搶進，此消息引起網友熱議，不少網友認為國際社會對俄施以經濟制裁，不看好俄股後市，「哪來的勇氣抄底？」、「被清算就GG了」。

工商時報報導，證期局副局長蔡麗玲1日公布最新國內基金對俄曝險數字，截至2022年2月底，國人透過投信基金對俄曝險金額達268億元，占1月境內基金總規模0.54％，較1月底的198億元還新增70億元。

蔡麗玲補充說道，國內基金投資標的都以美元計價為主，非俄羅斯交易所禁止交易的範圍，基金持有的股票主要在美、歐交易所掛牌的ADR、GDR，不會影響流動性。

對此，PTT股板許多網友看了皆認為台灣人勇氣可嘉、賭性堅強，面對制裁，俄羅斯經濟前景不確定性大增，此時進場有一定風險，「佩服敢賭的人」、「真敢」、「台灣人真的是韭菜，被人割都不知道」、「台灣人真的很愛賭」、「被清算就GG了」、「這就是賭博」、「韭菜接刀」、「全球聯手做空俄國耶！哪來的勇氣抄底？」、「台灣人就是愛賭」、「抄底，之後哭哭包圍金管會」。

俄羅斯遭國際社會強力制裁，金融體系重挫，瀕臨崩潰危機，向烏克蘭開戰以來一度崩跌約5成，俄羅斯緊急暫停莫斯科交易所股票交易止血，俄股本周已連續休市3天，有知情人士透露，俄羅斯將動用主權財富基金，砸100億美元護盤。