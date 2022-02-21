台中市7期豪宅「寶璽天睿」，坐擁府會園道1號燙金門牌。（盧金足攝）

台中市7期是豪宅密度最高的金磚區，也是豪宅爭霸最激烈的區域，新落成交屋的「聯聚瑞和大廈」揭露的10餘筆高樓層戶別，均價一舉衝破7字頭，躋身豪宅王寶座，豪宅社區買氣加溫，「寶璽天睿」、「大陸宝格」銷售成績也很亮眼，為台中豪宅市場點燃戰火。

隨著政商重鎮轉移到台中新市政中心，台商、企業主、醫生、教授等族群，紛選在7期投資置產，市場熱度加溫，品牌建商推案的作品，買氣不受疫情影響。

群義房屋京璽市政加盟店店長王俊期指出，總價億元級的客層，重視品牌力及產品珍稀性，「聯聚瑞和大廈」為中部最高住宅大樓，超高樓層具收藏價值，超高樓層在預售期掀起熱銷，後續中低樓層實登值得關注。

值得一提的是，「寶璽天睿」各戶間價格波動僅為戶別及樓層的價差，加上主打精裝修還配有千萬廚具，更顯身價，成屋後連續兩年都有亮眼銷售成績，品牌實力驚人。

台中市從2019年起，豪宅均價王由「大陸宝格」與「寶璽天睿」兩大建案相爭，幾乎只有小數點間的差距，近期「聯聚瑞和大廈」在落成後揭露的10餘筆高樓層戶別，均價一舉衝破7字頭，登上豪宅王寶座。

其中，「大陸宝格」去年底出現1戶9字頭實品屋交易登錄，瞬間拉高社區均價到68.15萬元，此外，坐擁府會園道1號燙金門牌的超豪宅「寶璽天睿」落成後屢傳高價交易，2020到2021年連兩年達億元級豪宅最多建案。

「寶璽天睿」由日本空間設計大師片山正通、加拿大地標建築大師Michael Green與知名室內設計公司Kydo Design聯手規畫，融入自然光、大量綠景及建築業難得的「Z字形四面採光」。

「聯聚瑞和大廈」社區均價約72.8萬，包括40、41、42樓6戶都創下8字頭成交，使7期儼然成為全台頂級豪宅爭霸最激烈的區域。