房市熱，海外資金回流，僑外資競相布局高端房產，據實價登錄顯示，信義計畫區豪宅「琢白」又見二筆交易，三洋電機大股東、歌林第三代李家以天母投資名義砸2.9億買下8樓戶，另有楊姓女富豪以5.7億買下23樓，「琢白」單價站穩200萬大關，亦為近期信義計劃區銷售最佳的豪宅。

根據台灣房屋調查，台北市信義計劃區中去年億元豪宅交易數量最多的豪宅，以「琢白」以八筆居冠，總成交金額達29.1億，平均單價每坪206萬；「冠德信義」則以五筆居次，總成交金額達18.2億，平均單價每坪197.8萬；「信義首席公館」則有四筆，總成交金額13.8億元，平均單價高達每坪269萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「琢白」由普立茲克建築獎大師設計，吸引不少年輕富豪、外資或港澳、外籍人士目光，亦不乏無貸款交易，是台北豪宅中少數全數交易均站穩單價200萬元的建案，最高單價為2019年時高樓層30樓的每坪232萬元，由於區段內屋齡5年內的豪宅新供給不多，深受大戶買家的青睞，成為近年信義計劃區的熱門豪宅之一。

張旭嵐表示，近年常見僑外資公司入手豪宅的蹤影，顯示不少海外資金回台布局房地產，這些僑外資公司都是在台灣登記的公司法人，新版房地合一稅，兩年內轉手出售稅率45％，二到五年35％，逾五年則降至20％，在處分不動產時，比外資公司逾兩年還要35％來得划算。