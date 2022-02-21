中央銀行發布1月銀行辦理人民幣業務概況，存款餘額月減人民幣34.92億元（以下單位均人民幣）來到2283.68億元，創八年新低，其中國際金融業務分行（OBU）減至281.14億元、創2013年2月外匯指定銀行（DBU）人民幣業務開放以來新低紀錄。

央行統計顯示，1月人民幣存款餘額續減少，其中OBU減少17.08億元至281.14億元，創2013年DBU開放人民幣業務以來新低紀錄，DBU也減少17.84億元至2002.54億元，為近八年新低。

央行開放人民幣業務，OBU是在2011年7月21日、DBU是2013年2月6日，開放初期存款餘額顯現快速增加，近年來大致持穩在2300～2500億元之間。觀察餘額在2015年6月達高峰的3382.18億元後，開始反轉趨於減少，2017年曾一度增加後，下降趨於明顯。

2018年12月正式跌破3000億元大關至2984.42億元，至今未再重返3000億元之上，2022年1月減至2283.68億元，也是創最高紀錄後的最低點，整體來看，雖末再大幅向下探底，但近二年來呈現穩定小幅減少。

央行官員認為，國內人民幣業務已顯現相當成熟穩定發展，近年來的變動幅度均不大，預料未來中長期的發展也將續穩。另台灣人民款存款餘額在主要離岸人民幣市場長期以來均居第二位，次於香港，高於新加坡及南韓。