因應疫情趨緩，衛福部今於行政院會向行政院長蘇貞昌報告「COVID-19疫情現況及應處作為報告」，會中拍板將從3月1日至31日適度放寬防疫措施，其中，戴口罩措施放寬，室內外運動、拍攝個人或團體照以及自行開車、車內均為同住家人或無同車者，可不戴口罩。另外，入境檢疫措施也將有所調整，3月7日起，由現行14＋7 縮減為 10＋7，期間須2次PCR檢測及5次快篩。

衛福部報告指出，近一周本土新增54例，較前一周新增98例，下降45％；境外近一周新增373例，較前一周新增338例，上升10％，全國整體Rt值持平，維持1左右，處穩定可控程度。

衛福部表示，全球疫情已過高峰趨緩，仍屬嚴峻；國內疫情雖有本土病例出現，但逐漸穩定可控。為兼顧維持國內防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，經評估Omicron變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況，及國際防疫措施開放情形，將維持現行疫情警戒標準，不降級，但從3月1日至31日適度放寬防疫措施。

衛福部指出，3月1日起疫情警戒標準將放寬戴口罩，高鐵及台鐵等運具內開放飲食，賣場、超市及市場試吃，及宴席逐桌敬酒等規範。

入境檢疫政策部分，將縮短檢疫規定為居家檢疫10天及自主健康管理7天，期間須配合2次PCR檢測及5次快篩；另外，同步開放外籍人士商務考察、投資、履約及應聘等商務活動申請特別入境許可，中港澳人士因商務履約及跨國企業內部調動事由，可由我國邀請單位申請入境。