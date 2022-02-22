受到俄烏一觸即發緊張情勢影響，日經指數跌幅超過2%，22日早盤結束時收26327.90點，跌582.97點或2.17%。東證收1877.01點，跌33.67點或1.76%。

日股中，醫療保健是表現較佳族群，股價大漲一成的藥商第一三共，與阿斯利康（AstraZeneca）共同開發的治療胃癌藥物Enhertu，捎來研發正面消息。

同時，消費類股表現疲弱，原物料以及科技產業的股價也走低。

23日，日股因國定假日休市一天，因國際政治情勢變化太大，市場不敢抱股過節，紛紛出脫手中持股。

Myojo資產管理認為，烏克蘭地緣政治已惡化，但近日利空已反映在下跌的股價上。日股元月曾出現14個月新低，但在26000點以上，因此也形成強力支撐。

晶片製造商東京威力科創跌4.59%，同時，愛德萬以及瑞薩電子也分別跌5.44%以及5.89%。

在更換執行長之後，電子製造業者夏普下跌7.37%，連續第2個交易日走跌。

汽車製造商也下挫，馬自達跌5.05%，日產跌4.7%，豐田也跌2.39%。

消費類股中，快時尚大廠迅銷跌2.36%，另外，調味料製造商龜甲萬更是跌6.01%。