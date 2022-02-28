不鏽鋼加工廠新鋼(2032)受惠俄烏戰火伴隨國際鎳價居高不下，加上業績好轉，可望適度調漲產品售價反映成本。上周五外資轉買超453張、終止四連賣，股價衝上26.95元漲停板鎖住，創下去年10月21日以來五個月新高，單日爆出逾萬張成交鉅量，累計近一周股價漲幅21.67%。

俄國鎳產量占全球的7%，在歐美制裁壓力下，倫敦金屬交易所鎳期貨價格持續走高，近日來在逾10年高檔居高不下，燁聯(9957)、唐榮(2035)等同業陸續調漲3月內銷盤價，其中304系列產品每公噸大漲6000元，有機會帶動下游順勢漲價，推升新鋼營運動能。不鏽鋼指標唐榮上周三早盤股價衝上40.05元漲停，登上40元大關，上周四再創下去年7月21日以來逾七個月高價。

法人表示，鎳是不鏽鋼及電動車三元電池主要原料之一，預料將帶動相關廠商產品報價調漲，而新鋼主要經營不銹鋼板、捲裁切及不銹鋼表現處理等業務，去年前三季稅後淨利1.68億元，EPS為1.29元。新鋼1月合併營收3.31億元，年減6.4%、月增34.53%。

新鋼預期，受春節因素影響，第一季營運恐較淡，第二季起將有望逐步回溫。今年目標出貨量較去年成長15%

唐榮1月合併營收12.48億元，年增17.27%、月增0.59%。展望今年第一季營運前景，法人表示，1月受到下游庫存偏高、需求不強等因素影響，唐榮調降元月價格，2月隨著鎳價反彈走高，304系列熱冷軋產品每公噸大漲5000元，剛開始遇到農曆年接單情況不如預期，但年後隨著鎳價高漲，日前更漲到每公噸2.4萬美元，增加市場補貨動能，帶動唐榮接單轉強，估計單月接單量達到總接單量的八成左右。