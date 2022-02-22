全球通貨膨脹居高不下，美國升息在即，CRIF中華徵信所指出，短期原物料價格會隨著俄烏一觸即發的緊張形勢波動，如果俄烏開戰，必然帶動基礎建設相關的原物料行情飆漲。

反之，即便俄烏形勢緩和，原物料價格回跌，但也只是暫時的，因為在全球各國對抗疫情策略一致由積極圍堵轉為與病毒共存的策略，歐美各國陸續對疫情解封，導引人民生活及經濟活動恢復正常，實質的工業需求會持續增加，使原物料價格很快會得到支撐並且繼續走堅。特別是在汽車晶片荒逐步緩和情況下，美國汽車工業產能也將陸續開出，加上電動車的市場需求快速增加，以及海運業加速新建造貨輪，都會促使油價及鋼鐵價格堅挺，而全球商務及旅遊市場開放，全球客機航班回復正常，更足以帶動原油價格上揚，國際原油價格上看120美元並非不可能，並促使全球通貨膨脹再創高峰。

綜觀上述情況，怎麼看原物料行情都不像是結束的趨勢，並可能使得美國降息無功而返難以達成目標，另一方面通貨膨脹若壓不下去，那麼黃金價格則可能一飛沖天再攻2020年8月3日所創下的2075美元，並且可望突破2100美元。