美國聯準會（Fed）理事鮑曼（Michelle Bowman）周一表示，她不排除聯準會是否需要在3月會議升息0.5個百分點的可能性，但最後決定仍取決於未來三周發布的經濟數據。鮑曼的觀點，凸顯出聯準會決策高層對於展開緊縮周期的力道到底要多強，仍然立場分歧。

鮑曼周一在加州舉行的美國銀行協會（American Bankers Association）會議上發表談話，她表示自己與所有同僚都將密切關注數據，以評估在3月會議上的適當升息幅度。她並強調自己有意支持以「迅速、果斷」的行動降低通膨。

在演說結束後，鮑曼在回答與會者提出的問題時表示，我們必須繼續觀察經濟如何發展，在做出決定的時間越來越接近之際，我們必須了解經濟情況是否正持續改善或變得更糟，這是非常重要的事。

鮑曼對3月會議是否應升息2碼（50個基點）抱持開放態度，這與其他聯準會決策官員的立場並不一致。多位美國央行決策官員上周發表的談話，都在為首度升息即一舉調升2碼的市場預期降溫。由於美國消費者通膨創下40年新高，市場預期聯準會在3月啟動升息周期的力道可能異於往常。

此外，鮑曼預期未來幾個月需要進一步升息，因為已經「高太多」的通膨要到今年下半年才會開始緩解，她表示物價壓力持續存在的風險很高。

她並呼籲聯準會的資產負債表應縮減到一個適當且可控的規模，以降低通膨壓力，但與升息一樣，目前她仍然認為縮表時機取決於經濟數據。

在聯準會召開下次會議之前，還有另一份通膨報告以及備受關注的月度非農就業數據供美國央行參考，此外，聯準會決策官員亦高度關注因俄羅斯可能入侵烏克蘭而急速升高的地緣政治緊張局勢。

普丁在周一晚間宣布承認在烏東地區由親俄叛離份子組成的頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic）為獨立國家，之後更下令俄軍進駐這兩個親俄地區進行「維和任務」，白宮隨即做出回應，宣布美國總統拜登已簽署一項行政命令，將禁止美國人與這兩個烏東叛離地區或在該地區進行投資、貿易和金融往來。

投資人目前認為聯準會3月升息25個基點的機率高達83%，這表示，升息50個基點的可能性已經降至不到20%。