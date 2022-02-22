工業電腦廠融程電（3416）去年業績報喜，受惠車檢、倉儲物流等出貨暢旺，帶動全年營收衝上25.02億元、EPS 5.03元雙創歷史新高。法人看好，融程電今年成長動能續強，維持雙位數成長目標。

融程電22日公告去年財務數字，營業利益達4.37億元，年增50.2％，毛利率維持在34％水準，稅後淨利達3.65億元，較去年同期成長42.4％，EPS 5.03元，大賺半個股本，一舉改寫歷史新高。

融程電指出，雖然持續受到供應鏈吃緊因素干擾，但因營收顯著成長，將有助於規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響，去年毛利率仍維持與上半年相當的水準。

融程電在多項指標性大單入袋後營收持續放大，針對上半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司原訂成長目標。因為規模經濟增加，採買原料成本下降，提前規劃備料。因此，公司今年毛利率目標將維持2021年全年水準。

展望後市，融程電強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，包括汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。除了強固平板貢獻之外，最新切入的強固筆電也開始挹注營收，積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整解決方案，擴大營運版圖。

融程電在多項成長引擎同步點火下，目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，營運將再締新猷。