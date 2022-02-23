俄羅斯承認烏克蘭東部兩州獨立。美國總統拜登（Joe Biden）22日（當地時間）表示，這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始，俄羅斯毫無疑問是侵略者，並宣布對俄羅斯實施首波金融經濟制裁。

拜登22日在白宮表示，俄羅斯普丁承認烏東2個分離州獨立，並授權軍隊進入烏東，這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始，公然違反國際法，需要國際社會做出堅決回應。

拜登宣布，將對俄羅斯實施第1波制裁措施，包括對俄羅斯國有開發銀行（VEB）與軍方銀行2大金融機構全面封鎖，並對俄羅斯主權債務實施全面制裁，切斷俄羅斯政府與西方金融體系的聯繫，使俄國不能再從西方籌集資金或在歐美市場交易新債。

同時，美國還將制裁俄羅斯重要人士及其家人，並與德國協調確保天然氣管道「北溪2號」成為制裁項目。

拜登說，如果俄羅斯繼續侵略行動，美方將進一步制裁，同時持續向烏克蘭提供防禦性援助，授權已駐紮在歐洲的美軍和裝備進一步調動，以強化波羅的海盟國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的防衛。

拜登表示，這些完全是防禦性行動，美國無意與俄羅斯作戰，但美方想傳達一項訊息，就是美國將與盟國一起保衛北約的每寸領土，並遵守對北約的承諾。

拜登說，我們團結一致支持烏克蘭，反對俄羅斯的侵略。對於俄羅斯聲稱的正當理由，拜登說：「我們誰都不應該被愚弄。 我們誰都不會被愚弄。沒有理由。」

美國國務卿布林肯也取消了24日原定在日內瓦與俄羅斯外長拉夫羅夫會晤的計畫，稱會面不會有成效，俄羅斯的行動表明莫斯科對和平解決危機的道路並不認真。