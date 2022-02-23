我國羽球好手戴資穎目前已坐上球后寶座達204周，繼續刷新個人紀錄，而2022年轉眼將來到3月，戴資穎繼去年底的世錦賽後要再度重返球場，預計於3月8日參加超級300系列德國公開賽，接著繼續拚超級1000系列全英公開賽，追逐生涯第4座冠軍！

戴資穎在去年夏天東京奧運後就選擇休養加訓練，備戰年底世錦賽，而她沒有辜負外界期望一路過關斬將，但在決賽敗給日本好手山口茜，無緣金牌，不過仍創下個人最佳紀錄。而到了新的一年戴資穎提早曝光比賽日程，讓球迷們相當期待。

戴資穎已長達8年沒參加德國公開賽，這次可說是強勢回歸，在3月8日舉行的比賽中她可能再遇上宿敵山口茜，並阻止對方拿下此賽事4連霸，此外在德國公開賽戴資穎還未拿過冠軍，相信她會全力一搏，首輪將碰上世界排名第35的美國華裔好手王苑力。

接著在3月16日她還要繼續拚戰全英公開賽，首輪對手是世界排名36的比利時選手譚蓮妮，兩人至今還未交手過，但沒意外戴資穎可以穩穩過關，之後有機會在8強、4強賽碰上日本好手奧原希望、南韓小將安洗瑩。而戴資穎生涯已拿下3座全英公開賽冠軍，這次將努力挑戰第4冠！