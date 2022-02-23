俄烏危機震盪全球股市，美國總統拜登宣布對俄國第一波制裁，衝突加劇，美股賣壓沉重，周二美股四大指數續跌，道瓊工業指數盤中一度跌逾700點，終場下挫482.57點或1.42%，連4黑頹靡，但盤後美股期指開始反攻上漲。台股周三開盤小跌14點，報17954.75點，受BDI指數連三揚登近月高點，中櫃(2613)、志信(2611)亮燈漲停，散裝掌舵，加上貨櫃三雄、華航續航，領軍台股反彈的重要關鍵，而權王台積電(2330)走勢溫吞，IC設計股及記憶體股等電子股則先行利多上攻，指數開低後隨後迅速翻紅，帶動大盤來到18052.02點，上漲逾80點，重返萬八、季線，劍指月線。

截至上午10:35，加權指數報18009.82點，上漲40.53點或0.23%；櫃檯指數報218.19點，上漲1.41點或0.65%。

台股周二ADR部分，台積電ADR跌2.01%，聯電、日月光ADR跌逾1%，中華電ADR則小紅。周三台積電開在624元，下跌3元，盤中一度跌4元至到623元最低，股價在季線附近掙扎，目前貼近平盤整理。大立光(3008)、聯電(2303)率先逆勢上漲；鴻海(2317)、聯發科(2454)平盤上下震盪。

運價齊揚，BDI近期急漲，周二BDI指數上漲103點，收在2148點，漲至近月來的高點，呈現連3漲，散裝族群歡慶，志信、中櫃漲停鎖住，新興(2605)、四維航(5608)等也都漲幅凌厲，貨櫃三雄齊攻，萬海(2615)強漲逾4%，長榮(2603)、陽明(2609)也都漲幅約2%；航空股則是一漲一跌，華航盤中上漲0.88%，長榮航則跌幅0.46%。航運類指上漲近2%，成交比重略增一度重回3成。台股成交量前四名都被航運奪得，分別為長榮航(2618)、華航(2610)、長榮、榮運(2607)。

IC設計股智原(3035)成交量達第五名，智原法說報喜，去年每股賺4.65元，今年持續樂觀，早盤爆量衝漲近7%，同為IC設計的義隆(2458)、杰力(5299)去年獲利、股利創新高，但股價開高後消風，義隆回檔翻黑。鋼鐵股的唐榮(2035)去年EPS達4.53元新高，首季營運續看旺，飆上40.05元鎖住漲停。生醫股美時(1795)、浩鼎(4174)、全宇生技-KY(4148)各擁題材，也漲停達102.5、125、46.45元。

群益投顧表示，基於短線風險性考量，選股宜持續避開高基期股，建議擇低基期題材股，嚴守技術面應對。元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊則認為，以長線來看，逢市場震盪都是擇優布局的良好機會，加上台灣出口維持強勁成長力道，民間投資動能活絡，皆有利台灣企業獲利表現，派利、獲利也都可望同步成長。元大投信指出，歷史經驗顯示，地緣政治衝擊很少對經濟週期產生持久影響，預期風險性資產短期修正後仍將重回基本面表現。