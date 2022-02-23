農委會主委陳吉仲23日指出，為落實10年農藥減半目標，2022年農委會將投入3500萬元，結合學術界進行台灣首度農藥對環境影響的調查，評估使用農藥後對農民、消費者、環境水質的影響，也宣布IPM（作物有害生物管理）將轉為產銷履歷Plus，並會訂定農藥風險管理指數，將農藥風險分級。

農委會23日舉行第2屆永續善農獎，陳吉仲出席致詞時指出，要用具體的政策支持落實IPM的農民，因此將會把有落實IPM生產出的農產品，納入2021年東京奧運時曾推動的產銷履歷Plus，每公頃補助的金額將比現在的產銷履歷補助金額1萬5千元還高，相關驗證費用也會至少補助三分之二，相關細節兩個月內就會公布。

為了落實10年農藥減半，陳吉仲表示，目前台灣1年1公頃會使用約12公斤的農藥，農委會在1、2個月內會依循歐盟綠色政綱的精神，將農藥依風險分級管理，並訂定相關指數，力拼減少農藥風險指數。