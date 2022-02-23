尖石鄉那羅部落種植的金盞花3月進入花季。（羅浚濱攝）

被稱為「黃金香草部落」的新竹縣尖石鄉那羅部落，種植約3公頃金盞花田，3月進入花期，那羅灣休閒農業發展協會推出輕旅行、DIY體驗、裝置藝術等精彩活動，歡迎全台遊客把握金盞花花開季，即日起到4月底，來尖石做休閒的輕旅行，欣賞金燦燦的花海。

那羅協會23日宣傳活動，現場擺出利用金盞花瓣製作的香皂、護唇膏、植物拓印、純露等多元產品，加入小米粥、蘿蔔糕的創意料理，還有搭配香草、薄荷製作成茶包，讓人在濕冷冷天氣喝上一杯溫暖療育的花茶。

縣府農業處副處長傅琦媺表示，縣府與橫山地區農會從2006年輔導部落種植香草作物，並在2011年開始推廣種植金盞花，近年那羅部落也利用香草、金盞花作物，制作保養用的純露及茶包，並辦理豐富手做DIY和農遊體驗，獲得許多遊客喜愛，成為每尖石年春天除了司馬庫斯櫻花季外必來的景點。

那羅灣休閒農業發展協會總幹事徐榮偉表示，今年活動特別結合周邊知名景點業者，包含尖石鄉青蛙石園輕旅行園區、那羅灣休閒農業區、山樂林特色餐廳、園區內喜嵐田園、尤幹農場、雅葳農莊、杉沐松農場、李欣手工藝坊、雅外手工藝坊、豆豆龍導覽工作室及在地露營區業者共同合作安排精彩遊程，讓遊客來趟精彩的輕旅行。

同時自即日起每週五、六、日，店家搭配金盞花季，推出美味餐點及手作串珠、護唇膏、香皂、花圈、植物拓印等DIY體驗活動，也提醒遊客前來遵守實聯制、戴口罩等防疫措施。活動詳情請上網「那羅灣休閒農業區」。