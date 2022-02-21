毒蟲掛羊頭賣狗肉 飲料店內竟藏溫室大麻農場(警方提供)

台中市刑大日前掌握1家飲料店「掛羊頭賣狗肉」，實際上竟然從事私栽大麻的溫室大麻農場，經長期埋伏與跟監後，在嘉義某處民宅，發現1名李姓犯在疫情期間租一棟透天名宅，佯裝飲料店，在門口掛上「飲品專賣、疫情暫緩、即將在此為您服務」之紅布條，在裡面私自栽種、製造、生產大麻，意圖販售牟利，以為能躲過法眼，最終遭警方獲破，全案依違反毒品危害防制條例，將李嫌送辦。

臺中市政府警察局刑事警察大隊偵2隊於去(110)年5月間接獲栽種大麻毒品情資，初步掌握李姓嫌犯(22歲)，經專案小組長期密集跟監埋伏，再去(110)年9月15日，嘉義市東區某透天民宅內查獲大麻植株81株、半成品大麻葉1包及LED燈、培養土、肥料、灑水器、除濕機等栽種工具。

李嫌承租名宅，佯裝飲料店，種植大麻，並掛上紅布條寫「飲品專賣、疫情暫緩、即將在此為您服務」(警方提供)

經調查發現，李嫌向不知情屋主承租透天民宅後，謊稱該處將作為經營飲料店使用，因疫情關係暫時無法營業，並將大門深鎖，並在1樓店面前懸掛「飲品專賣、疫情暫緩、即將在此為您服務」等內容之紅布條，以掩人耳目。隨後，在該處3樓發展另類「宅經濟」充當自耕農以土耕法栽種、產製大麻，意圖販售予下游購毒者牟利。因該處隱身於民宅林立之道路旁，平日車輛往來頻繁，難以察覺確切地點，經專案小組人員抽絲剝繭，鍥而不捨積極追查，終一舉破獲該大麻種植場，成功遏阻毒品流入市面。

李嫌承租名宅，佯裝飲料店，種植大麻，並掛上紅布條寫「飲品專賣、疫情暫緩、即將在此為您服務」(警方提供)

全案調查後依違反毒品危害防制條例，將李嫌送辦。警方呼籲民眾毒品，製造、販賣第2級毒品皆觸犯10年以上有期徒刑至無期徒刑之重罪，另意圖製造及栽種大麻者，犯5年以上有期徒刑之重罪，民眾切勿心存僥倖，以身試法。臺中市政府警察局刑事警察大隊，將全力聚焦打擊上游製、販、運等犯罪行為，以維護無毒的優質治安環境

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