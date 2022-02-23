華山分屍案凶嫌逃死 被害人父悲憤：「操弄可教化」司法已死

台北市2018年曾發生震驚社會的華山草原分屍案，凶嫌陳柏謙在最高法院更一審時，因被認定有教化可能，判處無期徒刑，檢方及陳男提上訴後被駁回，今全案定讞，陳男確定逃死。受害者家屬、高女父親今高舉「還我女兒公道」、「陳柏謙判死」看板，怒嗆台灣司法已死，呼籲法院別再操作可教化、廢死了。

長期追蹤此案的台北市議員應曉薇，今帶著高女父親舉行記者會。她指出，幾年來看到高爸爸一家人為了女兒消瘦、奔波非常不捨，今日的判決結果除高家人無法接受，相信一般人民也會覺得錯愕；司法雖可改革、檢討，但在尚未廢除死刑前，陳柏謙就是該死，沒任何理由。

「台灣司法已經死了，沒有公理正義可言！」高女父親悲痛指出，回憶起更一審時，高院所委託的鑑定人明明說陳男不可教化，還當場下修可教化程度至10分、20分，甚至想給0分，因為對方謊話連篇，高院卻公然開記者會強調教化分數有40分，算中度，簡直公然說謊。

高女父親感嘆，司法是公平正義的最後防線，台灣司法已被操弄成「廢死」的走向，在法庭上都能感受到，他至今仍無法接受台灣社會竟能發生這種事，到底是誰在縱容假的藝術團體在華山草原無法無天，調很多資料後才發現市府本身就有諸多違法、縱容情事，才會發生這種事。

高女父親怒轟，陳柏謙在案發後從來沒向他們道歉，即使法官問他要不要和解、有無後續賠償計畫都一概不回答，神情冷漠。他說，自己對女兒遭遇不幸感到非常悲痛和不捨，更透露他昨天晚上還有夢見女兒，但對方看起來相當狼狽與恐懼，雖然想問原因，但後來就醒來了。

媒體追問，高家人會希望判決該怎麼判？他則說，「當然是死刑，可是你看看這10年來有判過死刑嗎？每案到最後都在操作可教化。」無論犯下什麼滔天大罪、手段有多兇殘，最終都說是可教化，他批評這根本是法院操作廢死的工具。

他質疑，可教化有一定衡量標準嗎？連鑑定人都明確表示陳柏謙不可教化，法院卻還是說可以，那委託那麼多鑑定機關是在鑑定什麼？且陳柏謙不是只有鑑定一次，在多個團隊都已表明陳男不可教化後，法院仍在最後關頭操作可教化，為犯下滔天大罪的人來操作廢死。

談及之後要怎樣為女兒發聲，他反問，我們有救濟管道嗎？鑑定人說陳柏謙不可教化，法院卻唱反調，「這是什麼社會？什麼世界？這些事情大家要去反思一下，到底台灣社會要走上廢除死刑，那未來怎樣自我保護？」