衛福部2個月前預告「醫療機構設置規範」，要求新設立診所必須設置無障礙通道及友善廁所，引發基層醫療院所反彈，揚言為廁所問題和衛福部打官司。國民黨立委賴士葆表示，台灣將在2025年邁入超高齡社會，認同此政策方向是正確的，但政府的做法應更接地氣，而非霸道強要基層醫界遵守。

賴士葆認為，為何不能像交通部針對公共建築物無障礙設置辦法，用補助和獎勵代替命令，讓政策可以落實推動，不要把雙贏政策搞成雙輸，就算全面執政，法院是政府開的，被基層醫界提告會很難看。

賴士葆說，衛福部規定新設立的診所要設友善廁所，新設立的定義包含更換地址或負責人在內，卻引發基層醫療院所怒不可遏，嗆聲不排除提告衛福部，原本可以雙贏的事情，卻弄得讓基層醫療大動肝火，老人及身障團體也不悅。

他指出，新冠疫情衝擊百業，基層醫療面對業務的萎縮，很多診所因為房租、人事費的沉重負擔而歇業或停業。面對可能的感染，大多基層診所堅守岡位，才能落實政策的醫療分級及疫苗接種等。

他提到，去年基層診所協助施打疫苗，政府行政費補助推拖拉延宕許久，讓基層累積很多怨氣，現在又被要求設友善廁所的要求，難怪要反彈；政治是管理眾人的事，需要更多溝通的智慧，了解民之所欲，不必僚氣十足的就下命令。

他說，政府早該傾聽基層醫療的心聲，如果讓政府機關已經普遍設置友善錯所，其他的各個私人行業也陸續跟進，而非只針對基層醫療開刀；畢竟長者和身障者會到公共空間以及所有私企領域，不是只有診所，政府應該全面性的考量他們的需求。