你的車子有買保險嗎？其中又買對了哪幾項呢？有名網友在臉書發文，表示他日前在國道上擦撞一輛LEXUS車，但對方卻在肇責未釐清前急著修車，還向他索討5萬5千元的修車費用，讓他非常不滿；豈料，網友一面倒的幫LEXUS車主讚聲，表示原PO開車不注意路況在先，且肇責與維修時機無關。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文並附2張圖表示，他在國道上與LEXUS車併行時，不小心車身偏移擦撞該車，事後該車主向他表示，經技師檢測左前車門，門內鋼樑脫位需要整片更換，左後車門僅需修補並重新烤漆，維修初估費用約為7萬元，而該車主表明願自費1萬5千元，其餘的5萬5千元須由他負擔。但他認為肇事責任尚未釐清，LEXUS車主卻急著先修車並討錢的舉動，實在讓他很不滿。

貼文一出，網友反虧原PO「會上來發問肯定就是沒保險啦」、「為何要等肇責出來才能修車」、「肇責跟修車有什麼關係？」、「有保險為什麼不修？」、「肇責跟修車是兩回事，難道要放到生鏽嗎？」、「沒買保險的人，車禍只會在那邊哭而已」、「好心幫你先付了1.5萬禮券」、「有保險直接修啊，保險公司代求償就好」。

又有網友猜測原PO應該沒買第三人責任險，才會不同意對方修車且求償的行為。實際上，所謂「第三人責任險」中的第三人財損是指，當保險人若因車禍造成對方車輛財物損失，而強制險無法賠償財損時，則可透過第三人責任險來賠償對方財損。

他開國道擦撞LEXUS車，卻見對方車主急修車，並表示肇責尚未釐清，對方車主就向他討錢，讓他非常不滿；網友則持相反意見打臉他。（翻攝自爆廢公社公開版）

他開國道擦撞LEXUS車，卻見對方車主急修車，並表示肇責尚未釐清，對方車主就向他討錢，讓他非常不滿；網友則持相反意見打臉他。（翻攝自爆廢公社公開版）

還有網友更是直言表示LEXUS車使用很多鋁合金板件，無法板金，而且烤漆也非常貴，一扇門才5萬5千，原廠隨便報價都超過20萬，真的是原PO撿到了。