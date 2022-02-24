根據櫃檯買賣中心統計，111年截至2月22日止，上櫃公司已公布配發110年度現金股利之上櫃公司計31家，其中配發現金股息每股達10元以上共有精測(6510)、杰力(5299)、瑞穎(8083)及凌陽創新(5236)。

櫃買中心表示，788家上櫃公司已公布配發110年度現金股利之上櫃公司計31家，其中配發現金股利每股達10元以上者有精測、杰力、瑞穎及凌陽創新，每股配發5元以上未達10元者有中連(5604)、是方(6561)、系微(6231)，每股配發2元以上未達5元者有世界(5347)、萬潤(6187)、金居(8358)、聯亞(3081)、晶宏(3141)、精材(3374)、晶達(4995)、鉅明(8928)及笙泉(3122)，2元以下者計7家，另有8家公司未配發現金股利。截至111年2月22日止上櫃公司之平均現金股利殖利率為2.69%。

根據統計，全體上櫃公司（788家）111年1月營收合計2304億元，較110年同月成長213億元，成長約10.2%；其中營收成長上櫃公司共有487家(占已申報上櫃公司61.8%)，其111年1月營收較110年同期成長達354億元，其他營收衰退之上櫃公司(已申報上櫃公司38.2%）111年1月營收較110年同期衰退金額達141億元。