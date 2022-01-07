2021年IC設計兩大飆漲股莫過於晶宏、亞信(3169)，其中晶宏(3141)更是2021年台股中漲幅之冠，但受到去年12月營收衰退影響，加上台股重挫拖累，均雙雙殺到跌停、摔下季線。

亞信2021年12月營收1.2億元、年增加61.4%，但月減少20.2%；累計2021年營收為13.2億元、年增加81.7%，創下歷史新高。由於亞信單月營收結束連續7個月的走揚格局，加上股價面臨高檔修正，今早盤後即摜壓至跌停價223.5元鎖住，摔下季線。

亞信為聯發科(2454)家族概念股，去年受惠於工業用乙太網路晶片市場，在5G、資料中心及企業級用戶全面帶動規格升級潮，帶動乙太網路產品更新需求升溫，除供給不足需求外，亞信也順勢調漲價格，法人圈就看好，亞信2021年獲利將有望相較2020年雙位數成長，也將寫歷史新高。

晶宏堪稱台股去年最風光個股，股價2021年大漲逾5倍，漲幅居台股之冠。晶宏去年12月營收2.49億元、月減少0.23%、年減少8.28%；累計2021年全年營收26.9億元、年增加101%。晶宏今受到單月營收減少影響，股價跌停、失守月線、季線。

晶宏去年漲幅居台股之冠，主要即基本面爆發，2021年全球持續受到新冠疫情肆虐全，美歐零售業者為減少實際的接觸，大舉使用貨物電子標籤，加上無人商店開始增加，致使整體電子標籤市場快速擴大，讓晶宏成為最主要的受惠個股，法人看好其2021年獲利有機會挑戰1股本。

晶宏今年營收也持續不淡，由於搭配出貨廠商元太今年產能翻倍，加上電子標籤大舉獲得美系零售公路、藥妝店等採用，表現會比去年更好。