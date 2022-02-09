中華精測9日董事會通過2021年度財務報告及盈餘分配案。歷經2021年全球半導體產業受到地緣政治、COVID-19疫情等國際情勢牽動，整體產業供應鏈面臨重組，中華精測在此變動的年代，成功地推出多款自製MEMS探針卡，完成產品與單一客戶集中的結構性調整。進入2022年，中華精測全球佈局逐步收成，並將持續於亞太區及北美區等海外據點深耕在地化經營，為今年營運成長增添薪火。

精測去年合併營收年增0.8％達42.41億元創下歷史新高，平均毛利率年減0.2個百分點達54.0％，營業利益年減8.9％達10.81億元，歸屬母公司稅後淨利8.92億元，較前年下滑4.5％，為年度獲利歷史次高，每股淨利27.20元，優於市場普遍預期的賺進2.5個股本。

精測董事會通過盈餘分配案，每普通股擬配發現金股利13.6元，盈餘分配率達50％，年度股利為歷年新高。以精測9日收盤價639元計算，現金殖利率達2.1％。

精測第一季進入營運淡季，受到工作天數減少及疫情遞延驗證影響，元月營收月減40.7％達2.51億元，與去年同期相較減少6.5％。

回顧2021年，半導體產業鏈裡每一環節幾乎都歷經一場區域經濟牽動著市場版圖變化的洗湅，中華精測憑藉領先技術、卓越製造及前瞻性營運策略，產品規劃從垂直、水平展開，以縱橫齊步的多元產品方向進行研究開發，並在當年度的台北國際半導體大展上一次推出九大探針卡產品。再者，車載應用晶片、面板觸控整合驅動晶片（TDDI）、SSD控制晶片、電源管理IC、CMOS影像感測器（CIS）等晶片廠面臨晶片短缺難處，各國促進半導體製造鏈展開有史以來最快速的在地化擴廠規劃，因應國際局勢變化，中華精測亦加速海外在地化發展。

展望2022年，中華精測全球化布局將見成效，亞太區及北美區等海外探針卡服務據點甫完成擴建，並陸續為在地客戶提供更完整之服務，各海外據點可望在今年挹注業績。位於台灣總部之三廠擴廠持續進行，預計於2025年正式啟用。