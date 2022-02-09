（品牌廠微星科技宣布MSI線上品牌旗艦館全新升級登場，首波搭載最新第12代Intel Core H系列處理器筆電新品陸續上市，2/28前於館內購買指定機款並有早鳥限量好禮。圖/微星提供）

品牌廠微星科技（2377）抓緊筆電升級換機潮，首波搭載最新第12代Intel Core H系列處理器筆電新品，搶先於MSI線上品牌旗艦館登場。因應疫情帶動線上消費行為逐漸成為主流，微星官方自營的品牌旗艦館網路商城也全新升級亮相，並設置企業採購專區，鎖定企業商用、公司福委或團購商機，同時提供便捷快速的聯絡管道與專人服務。

微星表示，此回MSI品牌旗艦館的改版升級，本著「產品卓越、品質精良、服務完美、客戶滿意」的經營理念，將更優質的產品與服務呈現給消費者，採用更簡約的版面設計，清楚的將產品分類、新品專區、促銷活動等選單，更直覺地按照消費者需求供瀏覽點選，消費者也能在首頁搜尋特定商品，快速找到需要的產品型號，同時亦設立企業採購專區，不論是企業商用、公司福委或團體購買，在此皆能享有最便捷快速的聯絡管道與專人服務。

針對甫於年初發表的最新第12代Intel Core H系列處理器筆電，微星也在線上品牌旗艦館搶先推出包括 Stealth GS66、Raider GE76／66、Vector GP76、Pulse GL76、Sword 15，及Creator Z17等，橫跨電競、商務及創作者等系列的重點新品，為今年第一季的筆電業務挹注銷售動能。