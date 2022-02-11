記憶體方案業者愛普*（6531）針對物聯網（IoT）打造低功耗及低引腳數的類靜態隨機存取記憶體（PSRAM）及低功耗隨機存取記憶體（LPDRAM），在邊緣運算、物聯網、穿戴裝置等應用領域已成為新興供應商。愛普*宣布與新思科技攜手協作，為下一世代IoT應用及裝置推出更優化及可擴展的記憶體解決方案，可在愛普*的IoT記憶體與新思科技DesignWare IP整合實現驗證互通性。

愛普*產品線包括超低功耗（ultra-low power）及低引腳數（low pin count）的虛擬靜態隨機存取記憶體PSRAM以及低密度（low density）的低功耗動態隨機存取記憶體LPDRAM。近期，愛普更在人工智慧（AI）邊緣運算及物聯網應用領域中，成為新興供應商並提供市場相關之記憶體解決方案。

愛普*去年營收66.20億元創下歷史新高，較前年成長86.4％。今年IoT事業群及AI事業群訂單能見度高，元月合併營收月減6.3％達5.57億元，較去年同期成長47.1％，仍維持穩健成長動能。隨著生產鏈長短料問題逐步獲得紓解，愛普*出貨將逐步回升，第一季營運將淡季不淡。