加拿大總理杜魯道宣布卡車司機示威危機解除，終止使用為平息事件而動用的緊急狀態法之際，美國今天有數百名卡車司機組車隊從加州南部出發，準備前進首都華府抗議防疫限制措施。

受到癱瘓加拿大多座城市的抗議活動鼓舞，加州這場「人民車隊」（The People's Convoy）組織者希望結束口罩強制令、接種規定、商家暫停營業等意圖減緩Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴散的防疫措施。

車隊今天集結洛杉磯東北小鎮阿德蘭多（Adelanto），車子停在隊伍前端的布瑞瑟（Bryan Brase）說：「讓我們回歸正常。」

「大家因為不同理由來到這裡，但歸根究底都為了同一件事：自由和自主。」

「政府必須開始了解，人們想把憲法中的自由要回來。」

今天展開示威的這支車隊預料會花11天時間，在3月5日抵達華府地區。儘管組織者表示車隊不會進入市區，但因當局擔心2021年1月6日國會山莊遭前總統川普支持者闖入作亂的事件重演，700名國民兵（National Guard）已出動維持首都周邊安全。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）表示，國民兵不會武裝，也沒有權力逮捕民眾，但會對當地警察通報不法行為。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）稍早召開記者會宣布撤銷緊急狀態時表示：「今天，我們確定情勢已不再緊急，因此聯邦政府將結束動用緊急狀態法。」

他說，「威脅仍在」，但不再「緊急」，「我們有信心既有法律足以保護人民安全」。