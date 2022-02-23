微星(2377)科技宣布與Monster Energy Yamaha MotoGP車隊結盟，成為官方贊助商及電競戰隊合作夥伴。MSI微星科技於2022年起展開各項合作項目，包括為Monster Energy Yamaha MotoGP工程師提供最強的電腦設備，並支援該職業車隊及電競戰隊挑戰世界級賽事。

MSI微星科技行銷副總經理程惠正表示，繼2021年與Monster Energy Yamaha MotoGP的電競車隊結盟後，MSI微星科技很高興宣佈再進一步與其職業摩托車車隊合作，一起開拓品牌的無限可能，Monster Energy Yamaha MotoGP是一個和我們在價值觀完全契合的優秀團隊：致力於卓越、決心取得成功、追求超越極限。我們期待在賽道競技和電競賽事中一起分享勝利的喜悅和榮耀。

Yamaha MotoGP總監Lin Jarvis指出，去年就與MSI微星科技建立成功的合作夥伴關係，一起獲得2021年MotoGP電競世界冠軍和2021年歐洲和非洲全明星賽冠軍。今年我們更將結盟提高到一個新層次，MSI微星科技也成為Monster Energy Yamaha MotoGP的官方贊助商。MotoGP是一個技術含量很高的產業，處處充滿著數據分析和創新發想。

微星今年元月營收達204億元，月增逾3成，年增也達19.8%，創歷史單月新高。