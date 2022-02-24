一項科學研究的意外新發現顯示，人在臨終時，往事確實可能歷歷在目。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，科學家為一名患有癲癇的87歲患者測量腦電波時，患者心臟病發作，危及性命，因此意外讓科學家有了垂死大腦的紀錄。

結果顯示，在心臟停止搏動的前後30秒，這名男性病患的腦電波模式與做夢或回憶相同。

這篇昨天發表在「老化神經科學前沿」（Frontiers in Aging Neuroscience）期刊的研究寫道，這種大腦活動顯示人臨終時可能出現最後的「人生回顧」。

研究共同作者齊默（Ajmal Zemmar）說，研究團隊當時在加拿大溫哥華意外獲得的資料，是史上第一次的垂死大腦紀錄。

他告訴BBC：「這完全是偶然，我們一開始並沒打算做這個實驗或記錄這些信號。」

這是否意味人臨終時，過去與親人的相處時光和其他美好回憶會重現？齊默說，這點無從得知。

他說：「如果跳到哲學領域，我會推測如果大腦做了『情境再現』，可能會讓人想起好事而非壞事。但難忘的事情可能因人而異。」

齊默現為美國路易維爾大學（University of Louisville）神經外科醫師。他說，在患者心臟停止向大腦供血前的30秒，腦電波模式與人執行需要高認知的任務時相同，像是集中注意力、做夢或回憶過去。

患者的腦波會在心臟停止搏動後持續30秒。齊默說：「這可能是我們人生經歷的最後一次回顧，在死前最後幾秒透過大腦重演。」

這項研究也提出生命究竟何時才算結束的問題，是心臟停止搏動，還是大腦不再運作的時候？

齊默和團隊提醒，不能單從一項研究得出廣泛的結論。由於研究中的患者患有癲癇，還有腦出血和腫脹，因此更為複雜。

齊默在2016年第一次取得紀錄後，多年來一直在尋找類似案例來協助加強分析，但未能成功。

不過，2013年一項以健康老鼠進行的研究或許提供了一些線索。美國研究員在這項分析中表示，老鼠心臟停止搏動後30秒，研究員記錄到很高水平的腦電波，這和齊默在癲癇患者身上發現的結果相似。

齊默說，兩項研究之間「驚人」相似。研究人員希望透過發表癲癇患者的案例，為其他關於生命最後時刻的研究打開大門。

齊默說：「我認為整個瀕死經驗具有某種神秘和靈性。像這樣的發現，是科學家為之而活的時刻。」