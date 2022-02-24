俄羅斯在周四清晨對烏克蘭發起軍隊和導彈砲擊等接近全面性的軍事行動，驚醒亞洲投資人。美股三大期指皆下挫，亞洲主要股市一片哀嚎。

周四香港恆生指數低開，收跌758.72點或3.21%，為22901.56點。國企股(H股)跌286.32點或3.44%，為8030.90點。

汽車股跌5.4%，為表現最差的板塊。小鵬汽車跌7%，長城汽車跌5.4%。

科技指數大跌4.3%，嗶哩嗶哩跌8.6%，快手跌逾5%，百度跌5.4%，小米跌5.1%。

阿里巴巴今日稍晚將公布業績報告，率先收跌6.6%。

騰訊跌3.9%；該公司宣布，開始展開淨零行動，並承諾在2030年前，在自身營運和供應鏈全面實現碳中和。

在俄烏爆發戰事後，來自俄羅斯的俄鋁遭拋售，大跌10.7%。

黃金股和煤炭股為少數上漲的板塊，分別上漲1.99%和1.82%。

資金開始湧入避險的黃金、石油，油價持續走高，衝破100美元，現貨黃金來到每盎司1940美元。中石油漲%，中海油漲0.99%，山東墨龍漲12.9%；招金礦業漲2.4%，山東黃金漲4.4%。

目前市場不僅要面對俄烏軍事衝突，也要面對隨之而來雙方的制裁和反制裁影響，隨高油價而來的通膨問題，以及主要央行對升息的態度轉變。